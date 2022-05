Brussels Padel Open: les Belges ont bataillé lors des préqualifications

Ce dimanche, la première édition du Brussels Padel Open prenait son envol avec la première journée des préqualifications masculines sur le site du club de Yannick Carrasco, présent en matinée pour l’occasion, à Vilvorde. L’enjeu était de voir si les quatre paires belges engagées à ce stade de la compétition, via une wildcard, allaient pouvoir rejoindre les qualifications, et ensuite le tableau final (qui se jouera dès mercredi au sein de la gare maritime de Tour & Taxis à Bruxelles). La tâche s’annonçait ardue face à de nombreux Espagnols, spécialistes de la discipline et débarqués expressément pour disputer cette étape du World Padel Tour.

La paire la plus attendue de la journée par les centaines de spectateurs était sans conteste celle composée des Belges Jérémy Gala et Nick Braet, qui ont remporté leur premier match 7-6 6-2 face aux Espagnols Adria Mercadal (141e) et Belar Vera Lopez (220e) en début d’après-midi, avant de revenir disputer leur 2e tour en début de soirée et de s’incliner sur le score de 6-4 6-4 face à une solide paire espagnole aux portes du top 100, Pepe Aliaga Cruz (122e) et Francisco Guerrero Cordero (135e). Nos compatriotes Joris De Weerdt et Bram Coene ont également échoué à ce stade.