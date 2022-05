Athlétisme: mais où s’arrêtera Erriyon Knighton?

Le prodige n’était donc pas qu’un feu follet. Moins d’un an après avoir réussi l’exploit, à 17 ans, de terminer quatrième du 200 m des JO de Tokyo après avoir été le plus jeune Américain à se qualifier pour ce grand rendez-vous depuis Jim Ryun, Erriyon Knighton a encore frappé très fort ce samedi. Lors du meeting mis sur pied à Baton Rouge par la Louisiana State University, il s’est, en effet, imposé en 19.49 (v. +1,4 m/s) sur le demi-tour de piste. Un chrono qui constitue à la fois un nouveau record du monde junior et qui le hisse au rang de quatrième performeur de l’histoire sur la distance derrière Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) et Michael Johnson (19.32). Une bien belle compagnie.