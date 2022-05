Le sang frais a métamorphosé Anderlecht

Diminué avant le coup d’envoi mais aussi en cours de rencontre, un Anderlecht rajeuni a offert une belle réponse contre Bruges après ses défaites en Coupe et à l’Union. Les doubles confrontations Union-Bruges et Antwerp-RSCA s’annoncent décisives.

Entériné quelques heures à peine après celui enregistré à Anvers, le nul blanc du Topper disputé à l’ombre de Saint-Guidon a rendu la suite des Champions Playoffs un peu plus limpide. Bruges et l’Union joueront pour le titre lors des deux prochaines journées pendant qu’Anderlecht tentera de ne pas se faire chiper sa troisième place par le Great Old.

Sur papier et dans le premier quart d’heure, les Blauw en Zwart se sont montrés nettement supérieurs à des Anderlechtois contraints d’aligner un entrejeu U21, dimanche, au parc Astrid. Le Club aurait probablement survolé les débats s’il avait ouvert le score en début de match, Magallan passant tout près du penalty pour une poussée sur De Ketelaere et Van Crombrugge devant sortir un superbe sauvetage devant Lang après dix minutes. Et, peut-être aussi, si Mats Rits, blessé (il risque de manquer au Club pour le reste des PO), n’avait pas dû céder sa place peu avant la demi-heure à un Ruud Vormer qui n’est décidément plus que l’ombre de lui-même.