La fête du maintien de Seraing gâchée

Sixième minute des arrêts de jeu. Seraing est parvenu à conserver ses filets inviolés durant près de 100 minutes. Il est sur le point d’assurer son maintien en D1A. Le RWDM ne fut pas en mesure de faire la différence et semble résigné. Le speaker du stade du Pairay rappelle pour la énième fois que l’envahissement de terrain est strictement interdit, que les fans doivent demeurer dans les tribunes. M. Lardot siffle la fin de la partie, les joueurs sérésiens laissent éclater leur joie, comme leurs supporters. Quelques dizaines de ces derniers ignorent les injonctions du speaker et montent sur la pelouse. Quelques-uns d’entre eux ont l’idée douteuse de se porter à hauteur du grand rectangle situé en face des fans molenbeekois et les narguent. Il n’en fallait pas plus pour déclencher la colère des Bruxellois, qui furent également conspués durant la rencontre par des chants injurieux. Ils se sont alors rués en masse sur la porte métallique qui les séparait de l’aire de jeu.