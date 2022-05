La dernière croisade de Mino Raiola

C’est un « agent extraordinaire » même pour reprendre les mots du faire-part diffusé sur ses réseaux sociaux. « Mino s’est battu jusqu’au bout avec la même énergie qu’il a mise sur les tables de négociation pour défendre nos joueurs. »

Connaissant sa pugnacité, la maladie pulmonaire, qui l’avait mené à l’hôpital San Raffaele de Milan dès janvier dernier, a été absolument intraitable. Émigré avec ses parents de la province de Salerne à Haarlem à l’âge d’un an, Raiola paraissait avoir fait le tour de la question en près de 30 ans d’office, de négociations, de polémiques, mais à l’en croire, il avait encore « beaucoup à faire » dans le milieu du football. Et toujours au bénéfice de ses joueurs. « Je dois encore me battre pour eux, sur tous les fronts, et ça implique que j’aie à me battre contre la FIFA. »