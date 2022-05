«Seraing mérite la Division 1A»

Le 8 mai 2021, Seraing renouait avec son glorieux passé et accédait à la D1A en venant à bout de Waasland-Beveren en barrages. Ce 30 avril, il est parvenu à s’y maintenir, toujours via ce terrible double affrontement, face au RWDM cette fois. Une équipe molenbeekoise qui a semblé dépassée par l’enjeu, surtout lors de l’aller. C’est là que la différence s’est faite entre les deux formations. Seraing s’était construit une avance d’un but au stade Machtens et ne l’a plus lâchée. Deux clean sheets en autant de matches, la solidité défensive sérésienne souvent décriée cette saison a finalement fait la différence. « Cela démontre les progrès que nous avons effectués », lance Jean-Louis Garcia. Ce dernier avait annoncé dès son arrivée que son équipe serait meilleure au moment de disputer les barrages, il a tenu parole.