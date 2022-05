Kristian Arnstad: «Encore beaucoup de choses à montrer»

Le gamin de 18 ans a montré contre Bruges pourquoi Anderlecht avait eu raison de faire confiance à Frank Arnesen en lui offrant un contrat en septembre 2019. Depuis lors, Arnstad avait eu très peu souvent voix au chapitre chez les professionnels. Deux apparitions seulement avant la titularisation dans le « Topper » : une montée au jeu à Courtrai en fin de phase classique il y a quelques semaines et surtout, une présence surprise dans le onze de base le 4 octobre 2020 à… Bruges. Ce jour-là, Anderlecht avait été balayé par les « Blauw en Zwart ».

Patron des U21

L’international norvégien U19 avait également été embarqué dans la tempête sans pouvoir faire quoi que ce soit. C’était trop tôt pour un gamin qui nageait dans le short qu’on lui avait donné. Physiquement, il n’était tout simplement pas encore prêt à faire le grand saut. « Tout va plus vite », reconnaît-il aisément. « Vous avez moins de temps avec le ballon et c’est plus dur physiquement tant dans les duels que dans les courses. » Le physique, un domaine où il a fait des pas de géant. Peu étonnant. Depuis cette fameuse « première fois » et tout en guidant les espoirs, il travaille d’arrache-pied tant sur les terrains que dans la salle de musculation. Cette saison, il s’est mué en taulier des U21 qui ont obtenu leur ticket pour la D1B. Le tout en s’approchant toujours un peu plus du noyau A, autour duquel il gravite depuis plusieurs mois. Samedi, Vincent Kompany est venu lui annoncer qu’il serait titulaire face à Bruges. « Je n’étais pas du tout stressé à l’idée de jouer mais plutôt excité de pouvoir commencer un match », indiquait Arnstad quelques minutes après le nul face au deuxième du classement. Le coach m’a dit de faire ce que je savais faire. Je pense que j’ai fait un bon match mais je peux encore m’améliorer. J’ai encore beaucoup de choses à montrer. » Prometteur tant le Norvégien a rendu une très belle copie dans le rôle généralement dévolu à Yari Verschaeren, blessé à l’aine. Milieu central de formation, Kristian Arnstad a fait étalage de son aisance technique dans les petits périmètres réalisant notamment plusieurs « doubles contacts » suivis d’encouragements des supporters mauves. Il n’a pas été loin non plus de débloquer le marquoir sur une frappe axiale ou un centre-tir. Simon Mignolet veillait au grain. Ce n’est que partie remise pour un gamin, ovationné lors de son changement, qu’on risque de voir encore cette saison.