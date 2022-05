Simon Mignolet (FC Bruges): «On reste dans une dynamique intéressante»

« Bien sûr, on savait que l’Union avait partagé plus tôt à l’Antwerp au terme d’un match tactique, physique et assez pauvre en occasions franches. Malgré tout, prendre un point ici sans encaisser, face à une formation bruxelloise qui est toujours extrêmement motivée quand elle nous affronte, ce n’est pas une catastrophe. Au contraire même : on reste dans une dynamique intéressante avant d’aborder la dernière ligne droite. Les deux matchs face à l’Union seront importants, bien sûr, mais pas forcément décisifs ».

« Automatismes présents »

« Tout le monde peut battre tout le monde dans ces Playoffs 1. Ce qui compte, c’est de se montrer efficaces. En ce sens, l’Union et Bruges peuvent chacun à leur niveau nourrir certains regrets. Ils auraient pu creuser l’écart, nous on aurait pu le réduire avant nos deux confrontations directes. Au bout du compte, les deux résultats me paraissent logiques. »