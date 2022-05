Hockey: la belle histoire continue pour les Gantois

C’est avec panache et surtout une mentalité exemplaire que les Gantois sont parvenus à valider leur ticket pour la finale de la compétition. Ils ont travaillé dur et avec beaucoup d’abnégation, toute la semaine dernière, afin de se tenir prêts au cas où le Comité de contrôle de la Fédération annoncerait une condamnation pour le Léopold dans l’affaire de son joueur argentin Federico Monja. Face au Waterloo Ducks, ce week-end, ils ont fait preuve d’une belle maîtrise et de courage, lors de la manche retour, alors qu’ils étaient menés par deux buts d’écart et que la demi-finale semblait basculer dans le camp brabançon. Et c’est finalement aux shoot-outs que les Flandriens ont réussi à émerger après 70 minutes haletantes et enthousiasmantes, qui auraient pu déjà offrir une qualification à chacune des deux équipes.