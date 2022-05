Champions Playoffs: le juge de paix se prononcera en deux sentences

D’abord par la diminution du nombre de rencontres (six au lieu de dix, soit -40 % d’un coup sec) et par corollaire, via un nombre plus réduit de rebondissements possibles. L’an dernier, à pareille époque, le suspense n’avait pourtant valu de perdurer que par les propres turpitudes du futur champion brugeois (six points sur 18), lequel avait réussi l’incroyable gageure de voir fondre un viatique de dix unités sur Genk, en l’espace de six rencontres. Un Racing parti de la quatrième place pour échouer à 44 points partout. On peut difficilement prétendre que la première mouture de la bataille du top 4 se soit résumée voici douze mois, à un mano a mano entre le vainqueur de la phase classique et son poursuivant le plus acharné.