Serie A: l’Inter Milan, Naples et la Juve assurés de disputer la C1 la saison prochaine

L’AC Milan et Inter Milan, Naples et la Juventus Turin: les quatre premiers de Serie A, tous vainqueurs lors de la 35e journée, ont assuré leur qualification en C1 mais le suspense demeure dans la course au titre.

Seule l’AS Rome pouvait encore jouer les trouble-fêtes dans cette course à la C1 en cas de victoire en soirée dimanche. Mais au Stadio Olimpico, la formation de José Mourinho n’a pas su percer la défense de Bologne et concédé un nul (0-0) anéantissant ses derniers rêves de Champion’s League.

Si tout est désormais joué pour les qualifications en C1, le suspense reste entier dans la course au titre, où rien n’est encore joué entre l’AC Milan (77 points) et l’Inter, séparés seulement par deux points à trois journées de la fin.

Le titre semble en effet ne plus devoir échapper à l’un des deux géants de Milan, même si Naples et la Juventus sont mathématiquement encore en course, respectivement à sept et huit points du leader.