SC Charleroi: net revers et climat délétère ce samedi face à Gand

Sèchement battu par La Gantoise après avoir pourtant mené, le Sporting de Charleroi peut ranger ses ambitions d’Europe au placard. En fin de partie, les supporters s’en sont pris à Mehdi Bayat et ont exigé de lui parler avant de quitter le Mambourg.

Pour ce qui était peut-être déjà le match de la dernière chance dans leur quête d’Europe, les Zèbres se sont loupés dans les grandeurs ce samedi en début de soirée face à Gand. Sanctionnée d’une sévère défaite 1-3, cette rencontre a aussi vu le – maigre – public présent marquer son mécontentement.

1 Charleroi ne méritait rien de plus

Une semaine après avoir mordu la poussière à Malines dans un match que Charleroi aurait largement mérité de remporter, les Zèbres ont pris une claque face à Gand ce samedi. Pourtant, on pensait le plus dur fait pour les Carolos à la pause puisque Zorgane avait fait 1-0 sur penalty dans les derniers instants du premier acte, juste avant que Badji ne soit proche de doubler la mise. « C’était dur à la mi-temps, mais on a su réagir », pointait Peter Balette après la partie.