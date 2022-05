La réforme du qualifiant fâche le réseau communal

Le Pacte d’excellence prévoit de réformer et de faire le tri parmi les sections qualifiantes et professionnelle. Pour le réseau communal, des considérations budgétaires n’ont pas à guider cette réforme.

Dans le cadre du Pacte d’excellence, l’enseignement qualifiant et la formation professionnelle s’apprêtent à faire l’objet d’une réforme en profondeur. L’objectif : rendre au qualifiant ses lettres de noblesse et ne plus en faire une filière de relégation. Le nouveau tronc commun allant des maternelles à la troisième secondaire, il ne sera plus possible de s’orienter vers le qualifiant aussi rapidement. Si aucun avant-projet de décret n’est encore sur la table du gouvernement, plusieurs éléments figurent déjà dans la déclaration de politique communautaire (DPC).