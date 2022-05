Romelu Lukaku n’a pas d’avenir à Chelsea

Une fois de plus sur le banc à l’occasion du déplacement de Chelsea à Everton, Romelu Lukaku vit actuellement l’un des pires moments de sa carrière. Son avenir ne semble plus rimer avec les Blues.

Thomas Tuchel a clairement signifié qu’il comptait poursuivre l’aventure à Stamford Bridge. Il effectue, il est vrai, du bon boulot et même si cette saison il a été éliminé en Ligue des Champions et a été rapidement écarté de la course au titre en Premier League, il a encore l’opportunité de décrocher la FA Cup. Chelsea affrontera Liverpool en finale le 14 mai prochain.

A Everton, alors que les Blues étaient menés 1-0, Thomas Tuchel s’est passé des services d’un Romelu hagard, le regard vide et impuissant sur le banc. L’image a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Lukaku a perdu son efficacité…

En cruel manque de confiance, Big Rom a, depuis plusieurs semaines, le statut de réserviste de luxe. Un « joker » qui ne parvient même plus à profiter ou à exploiter le peu de temps de jeu qui lui est offert.

Savez-vous combien de buts le Diable rouge a inscrit en Premier League en 2022 ?… zéro ! Et oui, aucun but et seulement 5 au total depuis le début de la saison.

Navrant et surtout frustrant pour un attaquant qui empilait les buts un an plus tôt à l’Inter Milan. Lukaku n’est aujourd’hui plus que l’ombre de celui qui a été élu meilleur joueur de Série A.

La faute à qui ? Il y a différentes raisons et explications mais surtout pas un seul coupable. Ce serait trop facile, en effet, de ne pointer du doigt que Thomas Tuchel.

Le Belge ne convient pas au système de jeu prôné par le coach allemand qui préfère aligner Havertz et même Werner. Lukaku le savait avant de signer à Chelsea. Et c’est d’ailleurs ce qui l’a poussé d’une certaine manière à effectuer une sortie médiatique bien maladroite au cours de laquelle il a ouvertement remis en question la tactique mise en place par Tuchel. Ce dernier a beau prétendre qu’il a accepté les excuses du buteur belge, il apparaît clairement que tout n’est pas totalement digéré.

L’été dernier, l’Inter qui avait besoin de liquidités n’a évidemment rien fait pour retenir Lukaku. De son côté, l’attaquant belge a sans doute vu, avec l’offre faramineuse de Chelsea, une occasion de prendre une revanche en démontrant au club anglais qu’il avait eu tort de le laisser filer à Everton en 2014.

Une question d’ego qui a pris le dessus sur la raison ? Peut-être !

Il n’a pas oublié qu’il a quitté l’Angleterre sur un échec à Manchester United et qu’il n’a remporté aucun trophée durant son premier passage sur le sol anglais. Fort de son expérience en Italie, il était sans doute convaincu qu’il était cette fois armé pour devenir l’un des meilleurs éléments de la Premier League.

A Milan, il était le « king », l’homme clé de la formation italienne avec laquelle il a décroché un titre national. Il était aussi et surtout le choix d’un coach, Antonio Conte, qui en avait fait sa priorité. Inzaghi, le successeur de Conte, voulait poursuivre le travail effectué et continuer avec Martinez et Lukaku en pointe. Et alors que l’on pensait finalement un départ impensable, il a toutefois été séduit par un retour en Angleterre et a donc répondu favorablement à l’offre de Chelsea. Et ce, pour bosser sous les ordres d’un entraîneur qui n’avait de toute évidence pas fait de l’avant international belge une nécessité. Il ne l’a jamais dit ouvertement mais l’a finalement indiqué à travers ses choix. Exemple, lorsque le Diable rouge s’est blessé à la cheville en octobre dernier. A son retour, il n’a pas retrouvé immédiatement une place de titulaire… Au Bayern avec Lewandowski, à Dortmund avec Haaland, au PSG avec Mbappé ou encore au Réal Madrid avec Benzema, lorsque le buteur est de retour de blessure, il récupère instantanément sa place. Lukaku n’a pas bénéficié de ce statut d’attaquant numéro 1 sur lequel on compte à tout prix.

L’heure du choix…

Aujourd’hui, à l’approche du bilan, force est de constater que ce retour chez les Blues constitue un cuisant échec. La greffe entre Chelsea et Lukaku ne prend décidément pas. Prendra-t-elle un jour ? C’est une question que le joueur de 29 ans se pose sans nul doute ces derniers temps.

L’impression est qu’il n’a pas d’avenir à Chelsea. Mais, il est le mieux placé pour savoir ce qui est préférable pour lui et son avenir : partir pour retrouver le plaisir ou rester pour prouver qu’il peut s’imposer dans ce club au risque de s’enliser ?!

Un sérieux dilemme à quelques mois du Mondial au Qatar et de ce qui pourrait être son dernier grand rendez-vous avec cette génération de Diables rouges.