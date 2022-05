Pourquoi l’impôt sur les plus riches s’invite dans la Vivaldi

Le Premier Mai est souvent source de propos matamoresques et puis basta. Ici, nous avons eu droit aux propos matamoresques, mais ce n’est peut-être pas tout. On progresse. Il y a du lourd potentiellement. Et nous ne faisons pas allusion aux attaques virulentes visant Georges-Louis Bouchez, confirmant que PS, Ecolo et Les Engagés pensent très fort à évincer le MR des majorités au Sud. Non, c’est autre chose. Paul Magnette a en effet réclamé de réformer la loi de 1996 (en fait, de 2017, quand le gouvernement Michel a rendu la norme salariale contraignante) et de mettre en œuvre ce qu’il appelle un « impôt sur les plus riches ».