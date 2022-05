Coronavirus: la phase test de la vaccination en pharmacie est lancée en Wallonie

Elle se lancera progressivement, dès ce lundi 2 mai et jusqu’au 30 juin prochain.

Dans le cadre de la récente modification législative fédérale permettant d’organiser la vaccination contre le covid-19 en pharmacie, la Wallonie lancera progressivement, dès ce lundi 2 mai et jusqu’au 30 juin prochain, une expérience pilote de vaccination en pharmacie.

En plus des 9 centres de vaccination toujours ouverts et la possibilité de se faire vacciner via les cabinets des médecins généralistes, 26 officines participeront à ce projet. La Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, se rendra dans deux pharmacies en présence des bourgmestres des communes concernées.