Des bateaux amenés par camions et posés sur un faux décor: la préparation hallucinante du GP de Miami (photos)

Un Yacht Club, c’est ce que sont en train de créer les organisateurs du GP de Formule 1 de Miami qui aura lieu le week-end prochain. Jusque-là, rien de surprenant quand on connaît le monde bling-bling de la Formule 1.

Par contre, lorsqu’on se renseigne et, surtout, quand on regarde de plus près aux préparations, on se pose des questions, comme de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

En effet, ce sont des camions qui ont amené des bateaux, loués pour l’occasion aux USA. Pour les poser sur l’eau ? Pas du tout ! Pour les placer sur un faux décor aquatique.