«Détours wallons»: La Meuse et les hommes

Les inondations de juillet 2021 sont d’abord celles du bassin de la Meuse. Le fleuve a structuré le territoire wallon. A Namur et à Liège, des événements se penchent sur les rapports entre le cours d’eau et la population.

Si la Wallonie était un homme, la Meuse en serait la colonne vertébrale. Si la Wallonie était un arbre, la Meuse lui tiendrait lieu de tronc (et ses affluents de branches que l’on baptiserait la Sambre, la Lesse ou l’Ourthe). Si la Wallonie était une forme géométrique, la Meuse ferait figure de diagonale. Si la Wallonie était un véhicule, la Meuse y jouerait le rôle du moteur. Du sud au nord, le fleuve structure depuis toujours la vie de toute une région, entre Hastière et Visé, sur 127 kilomètres et des gouttelettes.