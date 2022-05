Guerre en Ukraine: la Hongrie ne veut pas boycotter l’énergie russe, alors que l’UE cherche une opposition commune

Les ministres de l’UE en charge de l’énergie se réunissent lundi pour discuter notamment de l’arrêt des livraisons de pétrole et de gaz russes à la Pologne et à la Bulgarie.

La Commission européenne veut éliminer progressivement l’importation de pétrole russe cette année. La Hongrie, qui est fortement tributaire de l’énergie russe, est l’un des plus farouches opposants à l’extension des sanctions.

Toute proposition de l’UE visant à restreindre les importations de pétrole et de gaz russes peut compter sur le veto de la Hongrie, a déclaré dimanche un ministre hongrois de premier plan du gouvernement du Premier ministre Viktor Orbán.

« Étant donné que de telles décisions nécessitent l’unanimité, cela n’a aucun sens pour la Commission européenne de proposer des sanctions sur le gaz naturel et le pétrole brut qui limiteraient les achats hongrois », a estimé M. Gulyás.

Le gouvernement d’Orbán a convenu avec la Russie de désormais payer le gaz en roubles, mettant ainsi à l’épreuve la politique de sanctions de l’UE. La Russie a interrompu mercredi l’approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie parce que ces deux pays refusent de payer avec la monnaie russe.

Un premier échange ce lundi

L’Union européenne finalise un arrêt progressif de ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie pour sanctionner la guerre en Ukraine et va annoncer cette semaine un calendrier et de nouvelles mesures, ont confié dimanche plusieurs sources européennes.

Un premier échange est prévu ce lundi au cours d’une réunion des ministres de l’Energie des Vingt-Sept à Bruxelles, mais aucune décision n’est attendue car la Commission n’aura pas encore soumis ses propositions de sanctions.

Le 6e paquet de mesures européennes préparé par la Commission présidée par Ursula von der Leyen va mettre sous sanctions tout l’écosystème pétrolier de la Russie. A court terme, l’une des mesures visera à renchérir le transport du pétrole russe par tanker.

Les principaux importateurs de combustibles fossiles de la Russie (gaz, pétrole brut, produits pétroliers et charbon) sont l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la France. L’embargo sur le charbon, décidé le 7 avril, entrera en vigueur début août.

L’Allemagne prête à se passer du pétrole russe

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré dimanche que l’Allemagne était favorable à un embargo contre le pétrole russe. « Nous sommes désormais préparés à nous passer de pétrole russe pendant plusieurs années », a-t-elle déclaré.

La part de pétrole russe dans la consommation allemande est passée de 35 à 12 % depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. C’est ce qui ressort d’un rapport sur la sécurité énergétique du gouvernement fédéral allemand. Avec l’adhésion de l’Allemagne à un embargo sur le pétrole russe, la pression s’accentue sur les autres Etats membres de l’Union européenne, qui jusqu’ici freinent la discussion.

La Russie ne vise pas la fin de la guerre en Ukraine le 9 mai

La Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le Jour de la Victoire, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, alors que des analystes estimaient une fin possible du conflit à cette date.

« Nos militaires n’ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire », a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset diffusé dimanche, en référence à cette date commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Alliés, dont l’Union soviétique.

La Russie célèbre généralement le Jour de la Victoire en grande pompe, avec un grand défilé militaire dans le centre de Moscou et un discours du président Vladimir Poutine saluant le rôle de premier plan joué par le pays dans la défaite du fascisme en Europe.