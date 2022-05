David Clarinval sur la crise économique: «Les conséquences de la guerre en Ukraine seront pires que celles du covid»

David Clarinval (MR), ministre fédéral des Classes moyennes et des Indépendants, chargé du Commerce extérieur, s’est dit très pessimiste concernant les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, ce lundi matin sur RTL Info. Selon lui, une crise plus difficile et compliquée que la crise sanitaire nous attend. Il soutient que la population sous-estime encore l’impact de la guerre en Ukraine.

Le ministre ne voit pas de recette miracle immédiate à la hausse des prix et à l’inflation actuelle. « Je suis assez pessimiste. On voit que les gens commencent à faire plus de crédits à la consommation. Ils commencent tout doucement à avoir des difficultés à pouvoir acheter des biens de consommation, une télévision, etc. Quelque part, ce sont des nouvelles assez inquiétantes. »