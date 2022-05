Construction: quand l’herbe naturelle sert comme isolant vert

A Auvelais, la société Gramitherm conçoit des panneaux d’isolation avec une majorité d’herbe qui pousse le long des canaux et des aéroports. Un processus vert et peu énergivore.

Dans le monde de la construction, l’isolation est devenue un maître-mot pour réduire drastiquement sa consommation d’énergie. Et de toute façon, les normes régionales obligent tout constructeur à isoler au maximum. Alors, il existe une multitude de solutions et de produits, allant de la laine de verre ou minérale au chanvre, en passant par de la paille, de la laine, du liège. Mais qui aurait un jour pensé à… de l’herbe ? Oui, de l’herbe naturelle, celle qui est fauchée le long d’infrastructures publiques et qui part en compostage ou est laissée sur le sol parce qu’elle n’est pas assez riche pour en faire du fourrage.