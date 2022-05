Procès «Paris bis»: deux ans de prison requis à l’encontre de Youssef El Ajmi, un proche d’El Bakraoui

Celle-ci a rappelé que Youssef El Ajmi était un ami proche d’Ibrahim El Bakraoui, et qu’il était aussi très proche d’Ali El Haddad Asufi, actuellement accusé devant la cour d’assises de Paris pour son rôle dans les attentats. « El Haddad Asufi est le “top contact” de Youssef El Ajmi. Ils sont comme les deux doigts de la main », a déclaré la procureure. Les deux hommes ont véhiculé Ibrahim El Bakraoui à l’aéroport lors de ses deux voyages en Syrie, via la Turquie en juin 2015 et via la Grèce en juillet 2015.

A son retour en août, El Bakraoui a séjourné à Verviers puis est revenu à Bruxelles en octobre et s’est caché dans l’appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek, qui servait de planque à la cellule terroriste. « Les images de caméras de vidéo-surveillance montrent que Youssef El Ajmi est allé à quatre reprises à l’adresse, durant la période préparatoire des attentats à Paris. Il fait clairement partie du cercle de ceux en qui Ibrahim El Bakraoui a pu avoir confiance », a considéré la procureure. Celle-ci a également rappelé que Youssef El Ajmi avait loué un véhicule Volkswagen Polo pour une durée d’un mois qui a quasi exclusivement servi à Ibrahim El Bakraoui.

Farisi, accusé de « soutien logistique »

La magistrate a ensuite évoqué le rôle de Smaïl Farisi. « C’est un copain d’Ibrahim El Bakraoui et d’Ali El Haddad Asufi. Il est le fournisseur de la cache de l’avenue des Casernes à Etterbeek. Il était le locataire de cet appartement, constitué d’une seule pièce au quatrième étage d’un immeuble, depuis janvier 2015. Il l’a ensuite sous-loué à Ibrahim El Bakraoui, par l’intermédaire d’Ali El Haddad Asufi, et il y allait presque tous les jours », a détaillé la procureure. « Il a parfois apporté de la nourriture, ce qui constitue un soutien logistique », a-t-elle estimé.