Philippe Defeyt, économiste: «Nous vivons dans une société de plus en plus éclatée»

L’économiste Philippe Defeyt met en garde : « Quand les personnes précaires et la classe moyenne inférieure ne s’y retrouvent plus, la cohésion sociale est en danger, comme on le voit en France. »

Vous avez une question sur l’évolution des revenus, des inégalités ou de la pauvreté ? Un conseil : passez un coup de fil à Philippe Defeyt. Economiste, fondateur et ancien mandataire et président d’Ecolo, l’homme aura toujours un tas de choses très pertinentes à vous dire, lui qui a partagé sa vie entre l’engagement politique et la recherche, et mis les mains dans le cambouis lorsqu’il présidait le CPAS de Namur. Dans l’entretien qu’il a accordé au Soir, Philippe Defeyt appelle à une réforme radicale du système de protection sociale et de redistribution des revenus. A défaut, c’est la cohésion sociale qui risque de se perdre…