Les 500 avions «saisis» par la Russie vont plomber les coûts aériens

A terme, la mainmise de la Russie sur plus de 500 avions « occidentaux », qualifiée de hold-up de 10 milliards de dollars, risque de provoquer une hausse des assurances pour les sociétés de leasing, les compagnies et donc, à terme, les billets d’avion.

On avait parlé d’un véritable hold-up, voire de hold-up du siècle vu son montant d’une dizaine de milliards de dollars. Tout s’est passé très vite. Le secteur aérien russe fait partie des principaux piliers économiques visés par les sanctions que l’Union européenne a prises tout de suite après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Avant même la fermeture des espaces aériens des deux côtés, l’Europe et les États-Unis avaient interdit l’exportation de pièces d’avions vers la Russie. Or les flottes commerciales de cette dernière, composées d’environ 1.350 avions, sont majoritairement (environ 800) formées d’avions « occidentaux » (Airbus, Boeing très majoritairement). La grande majorité de ces avions occidentaux étaient officiellement enregistrés hors de la Russie (Bermudes…), notamment les 500 avions appartenant à des sociétés de leasing qui, elles, se concentrent très largement en Irlande (pour des raisons aussi fiscales qu’historiques).