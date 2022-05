François Ronveaux: «Un vrai service civil offrirait plus de possibilités aux jeunes»

François Ronveaux est directeur général de la plateforme pour le service citoyen. L’organisme invite les jeunes de 18 à 25 ans qui hésitent sur leur avenir à choisir des stages parmi un catalogue de plus de 1.000 missions dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’environnement, de l’aide aux personnes et de l’éducation par le sport. Avant d’entrer dans la vie active, le service citoyen propose aux jeunes de « prendre leur temps sans le perdre », tout « en réfléchissant à leur avenir » pour « construire un monde plus solidaire. »

Que pensez-vous de l’initiative de la ministre de la Défense ?