«In solidum»: vis ma vie d’arnacœur

Ils étaient jeunes. Ils étaient beaux. Ils pensaient tenir le monde dans leur main. Et puis, tout a basculé. A la fin de l’été, grisés par leur sentiment de toute-puissance, ils vandalisent la villa de vacances qu’ils ont louée dans le sud de la France. Un sérieux dérapage qui leur vaut, un an plus tard, d’être jugés coupables de vandalisme et sommés de payer 122.475 € de dommages et intérêts. Cette dette qui les lie porte un terme juridique (qui donne son titre à la pièce du.jpeg collectif) : In Solidum , signifiant que chacun est responsable pour le tout envers le créancier.