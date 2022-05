Les Européens présentent un niveau alarmant de substances polluantes dans le corps

La population européenne présente un « niveau alarmant de substances polluantes » dans le corps, ressort-il d’analyses menées auprès de citoyens issus de 28 pays du Vieux continent par un projet de biomonitoring auquel participent l’Université d’Anvers et le centre de recherche flamand Vito.

Le projet compare des échantillons d’urine et de sang de 13.000 personnes pour déterminer le taux de substances chimiques qu’ils referment. Résultat : « les mesures observées pour plusieurs substances sont trop élevées et constituent un risque non négligeable pour la santé », alertent les scientifiques.