Bruges- Anderlecht: le département d’arbitrage estime qu’il y avait penalty sur la poussée dans le dos de De Ketelaere (vidéo)

Après seulement trois minutes de jeu, Charles De Ketelaere a été poussé au sol par Lisandro Magallan dans la surface de réparation et a regardé, dans la foulée, l’arbitre Nathan Verboomen d’un air stupéfait. En effet, l’homme en noir n’a pas tiqué et n’a pas désigné le point de penalty.

L’arbitre a écouté le VAR et n’a pas bronché. Ce qui a provoqué la colère de l’entraîneur brugeois, Alfred Schreuder, qui estimait qu’il y avait bel et bien penalty su cette action. Un avis qui est partagé par le Département Arbitrage, qui juge que le VAR doit intervenir mais qu’un penalty devait bien être sifflé. « Le département de l’arbitrage professionnel s’attend à une intervention du VAR et à un penalty pour le Club de Bruges et à un carton jaune pour le joueur d’Anderlecht », a indiqué le Referee departement.