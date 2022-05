Stress, joie et émotions fortes: découvrez les coulisses de la victoire de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège (vidéo)

C’est certainement la plus grande victoire de sa carrière, qu’a connue Remco Evenepoel lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, sur le Quai des Ardennes, en première position.

Le coureur de l’écurie Quick Step-Alpha Vynil s’est montré très heureux et très ému à la suite de ce triomphe comme l’a dévoilé Quick Step-Alpha Vynil dans une vidéo retraçant les coulisses de la course folle ponctuée d’une victoire en solitaire de Remco Evenepoel. L’occasion également de vivre plus intensément cette course en caméra embarquée dans le véhicule de l’équipe du coureur belge.