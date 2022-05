Aleksandr Vlasov, une autre image de la Russie

Récent vainqueur du Tour de Romandie, le coureur de 26 ans confirme son très bon début de saison, et apparaît de plus en plus comme un candidat à la victoire pour le prochain Tour de France.

Et si c’était lui, l’autre homme fort de la 109ème édition de la Grande Boucle. Du haut de ses 26 printemps, Aleksandr Vlasov a remporté la dernière étape du Tour de Romandie, et s’offre par la même occasion le classement général, son premier grand succès sur une course par étapes au sein du World Tour. Évoluant sous bannière neutre suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine, il a pris position sur le conflit. « Comme beaucoup de Russes, je veux juste la paix. Je ne suis pas une figure politique et on n’a pas demandé aux gens normaux, comme moi, s’ils voulaient d’une guerre. Ça a été un choc pour tout le monde, j’espère que ça s’arrêtera le plus vite possible. C’est une situation difficile pour tout le monde », avait-il confié en mars dernier.

Passé professionnel en 2019 dans la formation Gazprom-Rusvélo, il impressionne dès ses débuts en finissant huitième du Tour d’Andalousie, où il se révèle au grand public. Champion de Russie la même année, il tape dans l’œil de plusieurs équipes, mais décide de rejoindre la Astana d’Alexandre Vinokourov.Sous le maillot Kazakh, Vlasov confirme son potentiel à travers une multitude de performances significatives. Vainqueur du Mont Ventoux Dénivelé Challenges en 2020 devant Richie Porte et Guillaume Martin, il signe également une belle troisième place en Lombardie, son premier podium sur un monument. À la fin de la saison, il participe à son premier grand tour en Espagne, où il finira à une onzième place. L’année dernière ses résultats sont encore meilleurs, il termine deuxième de Paris-Nice, et boucle le Giro à une quatrième place, confirmant ses capacités sur une course de trois semaines.