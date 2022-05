Les investissements étrangers bientôt filtrés?

La guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine a remis en avant la nécessité d’un mécanisme de filtrage des investissements étrangers permettant à un pays de s’opposer à ce que des puissances étrangères ne fassent main basse sur ses entreprises et infrastructures stratégiques. La Commission européenne appelle les Etats membres à mettre en place ce type d’outil. Dix-huit d’entre eux l’ont déjà fait.

En Belgique, des discussions sont en cours depuis début 2020 mais elles s’éternisent. Comme souvent, des difficultés institutionnelles en sont la cause. Si le fédéral est compétent pour tout ce qui touche au maintien de l’ordre public et de la sécurité nationale, la promotion de l’investissement et l’économie sont des compétences des Régions. Il a fallu trouver un moyen de les intégrer dans le processus de décision et passer par un accord de coopération.