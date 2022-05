Porsche pourrait faire son entrée en Formule 1: le constructeur est tout proche d’un accord pour devenir motoriste

À partir de 2026, les moteurs de F1 devront notamment être alimentés par des carburants 100 % durables et leur puissance électrique se élevée à 350 kW (475 ch).

Audi pense aussi devenir motoriste au sein de la Formule 1, mais on ignore encore pas mal de détails à ce sujet. Selon plusieurs sources l’écurie McLaren pourrait s’associer avec la firme aux quatre anneaux.

« Selon les deux marques premium, la Formule 1 est le levier le plus important pour augmenter la valeur de la marque », a déclaré Herbert Diess. « Avec des plans pour avoir une présence accrue en Chine et aux États-Unis, l’attrait du plus grand spectacle de sport automobile ne fera qu’augmenter. »