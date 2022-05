Par ricochet, les occasions souffrent

A cause des délais de livraison du neuf bien plus longs, sociétés et particuliers rallongent l’utilisation de leurs véhicules, ce qui réduit l’offre de seconde main, fait grimper ses prix et baisser ses ventes.

Pourquoi attendre une éternité pour recevoir une voiture neuve, laquelle pèsera sur un budget déjà malmené par l’inflation ? De nombreux consommateurs ont déjà pris le chemin de traverse en se dirigeant vers les occasions. Mais voilà, les retards importants de livraison de véhicule neufs se font désormais ressentir sur le marché de la seconde main automobile… Comme les Belges, tant particuliers que détenteurs d’une voiture de société, tendent à garder leur voiture plus longtemps, les spécialistes de l’occasion manquent d’autos à acheter et, pour s’en fournir, doivent payer le prix fort. Du coup, leur assortiment s’est renchéri de 15 %, constate Traxio, qui fédère les distributeurs, surtout pour les modèles les plus recherchés, à savoir les SUV et les petites citadines les moins kilométrés et mus par un moteur essence à la norme Euro récente.