Le RFC Seraing veut se montrer bien plus compétitif la saison prochaine

Du côté du noyau, il faudra d’abord reconstruire une équipe… sans Mikautadze.

Le plus grand chantier du RFC Seraing se situe sans nul doute du côté du noyau. Les changements vont être nombreux. Seuls 7 joueurs seront encore sous contrat au 1er juillet (Galje, Kilota, Poaty, Sambu Mansoni, Opare, Bernier et Mouandilmadji), si on écarte les jeunes joueurs de l’équation. « Nous allons essayer de construire une équipe plus compétitive », a annoncé le président Mario Franchi.