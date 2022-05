Edition: Pocket et 10/18 ont 60 ans, quelle jeunesse!

Rassemblées dans un même étage discret d’une tour du 17e arrondissement, elles soufflent en même temps leurs soixante bougies ! Elles n’ont pourtant guère en commun : deuxième éditeur de poche sur le marché français, Pocket est une marque généraliste qui publie entre 400 et 430 nouveautés par an, essentiellement de la reprise de grands formats. Son public est très large, pas nécessairement de gros lecteurs.

Dans les mêmes bureaux, 10/18 s’est spécialisée dans la littérature étrangère haut de gamme et le polar historique, avec en outre un certain nombre d’inédits, étrangers et français. « Son public est moins large, mais il s’adresse souvent à des lecteurs qui ont une curiosité, qui sont prêts à découvrir. » Le commentaire est de Carine Fannius, directrice générale du pôle poche d’Editis car, oui : les deux maisons d’édition ont la même patronne.