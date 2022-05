Guerre en Ukraine: la Belgique et l’Europe peuvent-elles se passer de pétrole russe?

D’éventuelles sanctions contre le brut russe seront au menu des pays européens cette semaine. Ce sera un grand défi logistique d’aller chercher du pétrole ailleurs. Et les prix devraient connaître une nouvelle envolée.

En même temps que l’hypothèse de sanctions contre le secteur russe du pétrole prend peu à peu corps au niveau européen, la question de notre dépendance vis-à-vis de Moscou pour ce qui concerne notre approvisionnement en brut se pose avec toujours plus d’acuité. L’Union européenne importe à peu près 30 % de son pétrole et 15 % des produits pétroliers raffinés de Russie. Cela représente, grosso modo, 2,2 millions de barils par jour (mbj) de brut et 1,2 mbj de produits raffinés, pour un montant total annuel de 80 milliards de dollars (76 milliards d’euros) en 2021. La Belgique se trouve dans la moyenne : notre pays a importé 29 % de son pétrole de Russie l’an dernier.