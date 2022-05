Philippe Gilbert et Arnaud De Lie tous les deux ambitieux avant le départ des Quatre Jours de Dunkerque

De retour après deux ans d’absence à cause de la situation sanitaire, la 66e édition des Quatre Jours de Dunkerque, qui part de la cité maritime mardi, accueillera notamment Philippe Gilbert (Lotto Soudal), futur retraité toujours ambitieux.

Le Belge revient sur une épreuve dont il avait remporté une étape en... 2005. A 39 ans, il est une tête d’affiche plus médiatique que sportive mais il peut avoir son mot à dire dans cette course par étapes de six jours.