Le vrai ou faux. L’avis défavorable de la task force vaccination met-il un terme à l’obligation vaccinale du personnel soignant?

Pour les experts de la task force vaccination, le contexte épidémiologique actuel ne justifie pas d’imposer la vaccination obligatoire des soignants. « Le principal problème des vaccins concerne leur efficacité sur la transmission de la maladie, explique Yves Van Laethem, La raison pour laquelle on imposerait une vaccination aux soignants est que cela leur éviterait de contaminer leurs patients plus fragiles or force est de constater que l’efficacité de la vaccination sur le portage est réduit et qu’il diminue avec le temps. On peut utiliser cette cartouche en cas de très forte pression épidémique mais ce n’est absolument pas le cas actuellement puisque l’épidémie est en phase descendante. » Pour Yves Van Laethem, la lutte contre l’absentéisme du personnel est un autre argument en faveur de la vaccination obligatoire. « Mais de nouveau ici, on constate une diminution de l’efficacité vaccinale contre l’infection symptomatique au fil du temps, dit-il.