Les finances wallonnes se dégradent un peu plus

Le gouvernement régional prépare son conclave budgétaire. Adrien Dolimont annonce une forte hausse des dépenses et 113 millions de déficit complémentaire.

Ce lundi au parlement de Wallonie, Adrien Dolimont (MR), le ministre wallon du Budget, a été passé à la moulinette des questions d’André Antoine (Les Engagés, ex-CDH), un de ses lointains prédécesseurs aux commandes des finances régionales. C’est que « le tocsin a sonné », a souligné le député brabançon. Du 19 au 25 mai en effet, le gouvernement PS-MR-Ecolo tiendra un conclave budgétaire pour ajuster l’exercice 2022. Et ce rendez-vous pourrait s’avérer très douloureux.

Pour rappel, la Wallonie présente un déficit « ordinaire » de 207 millions d’euros au budget 2022. Mais on grimpe à trois milliards (après corrections SEC pour respecter le prescrit européen) si on intègre à la colonne des dépenses les efforts à fournir en faveur du plan de relance ou pour répondre à l’impact de la crise sanitaire et pour soutenir les victimes des inondations.