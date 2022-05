Les nouvelles zones de nuisances autour des aéroports wallons sont adoptées

Avec la prise en compte du développement du trafic, des décollages/atterrissages en sens inverse, trois nouvelles communes sont impactées. Les nouvelles interventions de la Région devraient osciller entre 29 et 42 millions.

La décision est attendue depuis 2020 par les riverains des aéroports wallons. Jeudi, le gouvernement wallon a finalement adopté les nouvelles zones d’exposition au bruit autour des aéroports de Charleroi et de Liège. Ces différentes zones (A, B, C, D) définissent les périmètres dans lesquels les nuisances sonores sont prises en compte par la Région wallonne pour racheter, insonoriser ou indemniser les habitations exposées à l’activité aéroportuaire. La définition de ces nouvelles zones doit permettre à des riverains de faire reconnaître les niveaux de bruits subis (surtout la nuit) et introduire une procédure d’indemnisation.