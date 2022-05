Les footeux sont tous fous de padel: la discipline conquiert le cœur des footballeurs

Imaginez Zinédine Zidane, Leo Messi, Zlatan Ibrahimovic et Neymar sur un terrain…

Non, vous n’êtes pas en Ligue des Champions, mais sur un court (magique) de padel ! Car on ne compte plus les grands et (petits noms) du foot qui ont craqué pour le sport à la croissance la plus forte actuellement dans toute l’Europe, à partir de l’Espagne ou de l’Argentine où il a acquis ses lettres de noblesse depuis près de 50 ans. La contagion est présente en Belgique où, de Thibaut Courtois à Yannick Carrasco, en passant par Guillaume Gillet, Tom De Sutter, Olivier Deschacht ou Steven Defour (pour ne citer qu’eux), ils sont tous devenus accros au petit frère du tennis et du squash. Le padel est en plein boom et le monde du foot n’échappe pas à ce succès grandissant. Mais pourquoi donc ?