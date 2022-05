Le Circus Brussels Padel Open débute mercredi: «Voir du padel en vrai,c’est mieux qu’une finale à Roland-Garros»

Fort d’ une expérience de trois ans et demi dans la F1, il était le nº2 de l’écurie Sauber-Petronas dont il gérait la communication et le sponsoring entre 2001 et 2004, Vincent Laureyssens (54 ans) a l’expérience et le savoir-faire pour organiser un événement de grande envergure. Et pour la première fois qu’une manche mondiale est organisée à Bruxelles, sur les 18 dates retenues par le calendrier du World Padel Tour, il veut marquer les imaginations.