Le «Requiem» de Mozart à La Monnaie: la beauté et la cruauté à l’état brut

Le Requiem, ou messe des morts, est une forme musicale ayant donné naissance à de nombreux chefs-d’œuvre. En tête : l’incontournable Requiem de Mozart, entré dans la légende non seulement grâce à sa formidable puissance symphonique mais aussi à cause des circonstances dans lesquelles il vit le jour. L’œuvre fut en effet composée par Mozart en 1791, l’année de sa mort, largement laissée inachevée et complétée par des élèves et amis (notamment Franz Xaver Süssmayr) sous l’impulsion de sa veuve Constance, qui espérait bien toucher l’argent promis au compositeur.