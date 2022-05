Elections législatives françaises: La France insoumise remporte une première manche

L’objectif déclaré de la coalition à gauche, si elle parvient à se construire : envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, via l’obtention d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Petit à petit. Alors que les législatives se rapprochent – première échéance le 12 juin –, la gauche poursuit son lent travail d’alliances pour tenter d’entrer en masse sur les bancs de l’Assemblée nationale. Première victoire pour la France insoumise qui mène les négociations : un accord inédit avec Europe-Ecologie les Verts arraché dans la nuit de dimanche à lundi. Une première pour les deux partis, qui sont parvenus à mettre leurs différends de côté pour mettre au jour, ce lundi, la création de la « Nouvelle union populaire écologique et sociale ». Les écologistes obtiennent ainsi une centaine de circonscriptions pour les élections législatives.

Au cœur des rudes tractations, le rapport à l’Europe, qui reste encore un peu flou. Le texte de l’accord entre insoumis et écologistes entérine la possibilité de désobéir si l’UE empêche le programme de s’appliquer, mais seulement sur les cas budgétaires et économiques. Toute escalade vers une sortie de l’UE est proscrite, ainsi que l’ont demandé les Verts.

La grogne socialiste enfle

Reste encore le ralliement du Parti socialiste, des communistes et du Nouveau Parti anticapitaliste. Ce lundi, au siège parisien de La France insoumise, les négociations ont repris avec les socialistes : le patron du PS, Olivier Faure, était présent, tout comme les écologistes, qui participent aux discussions. Mais au sein du PS, la grogne enfle. Les « historiques » Jean-Christophe Cambadélis ou encore François Hollande supportent mal que le PS ne soit pas acteur de la négociation et rejettent « la fronde et la radicalité » de la France insoumise.