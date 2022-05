Le couple royal reçu par la présidente grecque et le Premier ministre (photos)

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été reçus lundi par la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dans le cadre de leur visite d’État de trois jours en Grèce. Cette visite vise à renforcer les liens entre les deux nations.

La présidente grecque a quant à elle été décorée du grand cordon de l’ordre de Léopold, plus haute distinction belge, décernée à des chefs d’États ou d’éminentes personnalités. Son compagnon, Pavlos Kotsonis, a reçu la grand-croix de l’ordre de la Couronne, deuxième plus haute décoration belge. Après la cérémonie, les deux couples ont participé à une réunion privée.

Le couple royale accompagné par la Présidente de la République Hellénique et Pavlos Kotsonis, le Premier ministre. - Photo News.

La reine Mathilde et le Roi Philippe aux côtés de la Président de la République Héllénique Katerina Sakellaropoulou. - Photo News.

Visite devant la tombe du soldat inconnu à Athènes. - Photo News.

Les souverains ont ensuite été reçus par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et son épouse. Un tête-à-tête a été suivi d’une réunion plus approfondie, sans la présence de la Reine et de l’épouse du Premier ministre grec, mais avec toute la délégation ministérielle belge.

La reine Mathilde a alors rendu visite à l’association « The Smile of the Child », l’une des plus grandes ONG grecques actives en matière de protection des enfants. L’organisation collabore étroitement avec Child Focus en Belgique et participe à la protection des enfants de réfugiés en Grèce. La Reine a rencontré certains de ces enfants et a reçu un dessin de leur part.

Le Roi a été reçu lundi après-midi par le maire d’Athènes, Kostas Bakoyannis, qui a réalisé un bref exposé sur les défis auxquels la capitale grecque est confrontée. Une cérémonie de décoration a également eu lieu à l’hôtel de ville, lors de laquelle le roi Philippe a reçu une médaille d’or de la ville.

La première journée de la visite d’État s’achèvera lundi soir par un dîner d’État, offert par la présidente grecque. Au cours du dîner, les chefs d’État échangeront les traditionnels discours et toasts.