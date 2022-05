Les enseignants flamands ont déjà leur nouvelle procédure d’évaluation

Alors qu’un projet de décret envisage une procédure d’évaluation pédagogique des enseignants francophones, la Flandre a déjà procédé à une réforme similaire il y a plus d’un an. Explications.

Le 29 avril dernier, Le Soir dévoilait un projet de texte pour une évaluation des aptitudes pédagogiques des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce décret, qui n’en est qu’au stade de projet d’avant-projet… (on se calme…), viserait à évaluer systématiquement la qualité du travail pédagogique de nos agents scolaires et pourrait, dans des cas exceptionnels, mener à la fin de contrat de certains d’entre eux, même s’ils sont nommés. Aussi sensible ce principe puisse-t-il être, il n’en figure pas moins dans le Pacte pour un enseignement d’excellence signé en 2017 et est au menu des discussions avec les pouvoirs organisateurs et syndicats scolaires.