Frais de déplacement: une enveloppe de 30 millions d’aides inutilisée

La pompe à essence est le théâtre d’un drôle de spectacle : le compteur du prix y tourne quasiment deux fois plus vite que celui des litres. Et pendant ce temps, la compensation attendue par les salariés contraints d’utiliser tous les jours leur véhicule personnel pour se rendre au travail, ne vient pas. Le gouvernement a débloqué une enveloppe de 30 millions mais celle-ci a été réexpédiée, la semaine passée, au gouvernement, faute d’accord entre patrons et syndicats.