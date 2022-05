À Dunkerque, le sprinteur wallon Arnaud De Lie va se couper en quatre

Après une moisson printanière plus que fructueuse, forte de trois victoires et d’une entrée tonitruante parmi les tauliers du sprint, Arnaud De Lie a lancé le deuxième bloc de sa saison ce dimanche à Francfort. Un dossard pour retrouver le rythme, une septième place au classement avant d’attaquer, dès ce mardi, les 4 Jours de Dunkerque. Une épreuve qui, comme son nom ne l’indique pas, s’étend sur… six jours. « Une course qui me plaît bien », explique le finisseur de Lescheret qui, après l’épreuve allemande ce dimanche, a dormi à Liège avec sa formation Lotto-Soudal, avant de rejoindre le Nord ce lundi. « Cette course ressemble un peu aux Flandriennes, avec des monts, du vent, des pavés. Soit des choses que j’affectionne. Et puis, le nom, l’appellation « 4 Jours de Dunkerque », je la connais depuis que je suis petit. Ça fait des années que j’en entends parler. Du coup, ça fait un peu rêver de se retrouver au départ de cette course », poursuit-il, laissant deviner un sourire dans sa voix.