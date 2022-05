Guerre en Ukraine: les Etats-Unis accusent la Russie de vouloir «annexer» deux territoires pro-russes

La ville de Kherson, proche de la Crimée annexée par Moscou en 2014, est la première et à ce jour la seule ville d’importance ukrainienne dont les Russes aient pris complètement le contrôle depuis le début de leur invasion.

Les Etats-Unis ont fait état lundi d’informations « très crédibles » selon lesquelles la Russie entend organiser « mi-mai » des référendums pour « tenter d’annexer » les « républiques » séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine.

« Selon les informations les plus récentes, nous pensons que la Russie va tenter d’annexer la république populaire de Donetsk et la république populaire de Lougansk », a déclaré à la presse à Washington l’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter.