Le patron de la Sûreté de l’Etat quitte ses fonctions pour raisons de santé, remplacé par Francisca Bostyn

« Pour moi, ce jour a été une journée mouvementée », écrit Jaak Raes dans lettre au personnel. « Un certain nombre de décisions d'une grande portée ont été prises. Après un entretien avec le Premier ministre, le ministre de la Justice et une réunion ad hoc avec le Comité de Direction de la [Sûreté de l’Etat] (VSSE), c’est par cette communication que je termine cette journée. » M. Raes annonce devoir quitter au moins temporairement son poste, il est arrêté sur prescription médicale jusqu’au mois de novembre.

C’est dans une note de service au ton très personnel que Jaak Raes, 61 ans, a annoncé lundi soir faire un pas de côté pour motifs de santé. Sur avis médical, M. Raes, qui dirige la Sûreté de l’Etat depuis le 1er avril 2014, est arrêté au moins jusqu’à fin novembre. Sa remplaçante ad interim a été désignée par le ministre de la Justice ce lundi. Il s’agit de Francisca Bostyn : la seconde femme à la tête du service après Godelieve Timmermans (2000-2002). Celle qui connaît bien le monde du renseignement, et occupait jusqu’alors un rôle de cheffe des relations extérieures de la Sûreté, est aussi passée par le cabinet de l’ex-ministre CD&V de la Justice, Koen Geens. Pascal Petry demeure l’administrateur adjoint et, à ce titre, numéro 2 du service.

« Bien entendu, ma situation personnelle ne doit pas freiner les nombreux projets », écrit M. Raes. Et de citer quelques projets en cours, dans ce service civil de renseignement qui rencontre de profondes mutations et va quasiment doubler ses effectifs dans les prochaines années.

« Solides bases »

« Je regrette de ne plus pouvoir y participer, mais je dois respecter les conseils médicaux qui m'ont été donnés. Sous la direction de Francisca Bostyn qui a été nommé e aujourd'hui par le Ministre de la Justice comme administrateur général ad interim de la VSSE et qui exercera sa fonction en tandem avec Pascal Petry, administrateur général adjoint, je demande aux membres du Comité de Direction de ne pas laisser le train des défis s'arrêter et de profiter des opportunités qui n'ont jamais été aussi favorables à la VSSE. Je vous souhaite beaucoup de succès! », conclut Jaak Raes.